В номинации «Творческий циклон» первое место занял его мультфильм «Жизнь одного человека».

Старший преподаватель кафедры юриспруденции Муромского института ВлГУ Раму Асадов стал победителем конкурса ЦИК, посвящённого популяризации выборов. В номинации «Творческий циклон» первое место занял его мультфильм «Жизнь одного человека». Соавтором работы выступил студент группы Ю-117 Кирилл Володин. Об этом сообщаетНа конкурс поступило 259 работ. В финал вышли 22. Свои творения представили 38 участников из 15 регионов России: Республики Саха (Якутия), Краснодарского и Хабаровского краев, Белгородской, Владимирской, Кировской, Курганской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Свердловской, Тульской, Ульяновской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.«Мне понравился конкурс, потому что в нем, слепое рецензирование, а значит каждый может принять участие и победить. Я был очень рад победе. Моя работа рассказывает, как сделать правильный выбор в жизни вообще и в том числе это связано с электоральным выбором», - поделился впечатлениями Раму Асадов.Победители получили премии - по 100 тысяч рублей.«Молодые таланты, которые открывает конкурс, помогают совершенствовать избирательную систему. Многие работы отличаются высоким уровнем научных исследований и новизной предлагаемых идей», - отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова.Всероссийский конкурс «Атмосфера» ежегодно проводится совместно с Министерством науки и высшего образования, Министерством просвещения, Российским фондом свободных выборов, РЦОИТ при ЦИК России, региональными избиркомами и учебными заведениями. Цель – повышение у молодежи интереса к выборам.Добавим, что посмотреть ролики из номинации «Творческий циклон» можно наВсе подробности на