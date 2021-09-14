Президент России Владимир Путин считает, что в восьмом созыве Государственной Думы необходимо сохранить ядро, которое будет помогать в решении социальных вопросов.

Президент России Владимир Путин считает, что в восьмом созыве Государственной Думы необходимо сохранить ядро, которое будет помогать в решении социальных вопросов.Во вторник, 14 сентября, президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и представителями "Единой России". Во время беседы глава государства отметил, что многие решения по развитию страны и укреплению социальной сферы инициированы партией власти.Российский лидер напомнил, что "Единая России" принимала участие в реализации таких мер, как поддержка семей с детьми, людей старшего возраста, укрепление соцгарантий военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Также, по словам Путина, были представлены масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту образовательных учреждений, по газификации жилых домов.Некоторые инициативы "Единой России" уже стали нормативными документами, планом или программой. Часть предложений пока реализуется. Президент также отметил, что действующие депутаты и кандидаты партии тесно сотрудничают с министерствами."Очень важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством на будущее. Потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат", – сказал Путин.Ранее "Дни.ру" о народной программе, которая была принята на съезде "Единой России" в конце августа. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что работа над программой будет вестись и после выборов в Государственную Думу, которые пройдут с 17 по 19 сентября.