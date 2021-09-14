Глава города Владимира подписал постановление «О начале отопительного периода 2021/2022 года для объектов жилого фонда». В соответствии с указаниями отопление в многоквартирных домах начнут

Глава города Владимира подписал постановление «О начале отопительного периода 2021/2022 года для объектов жилого фонда». В соответствии с указаниями отопление в многоквартирных домах начнут включать с 14 сентября. Документ подписан с учетом раннего похолодания, не характерного для середины сентября. По прогнозу синоптиков, начиная со среды этой недели дневная температура воздуха не превысит 9-10 градусов тепла,