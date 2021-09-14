Председатель ЛДПР попал в неловкое положение. Владимир Жириновский едва не засветил ягодицы.

Председатель ЛДПР попал в неловкое положение. Владимир Жириновский едва не засветил ягодицы.Политический деятель Владимир Жириновский публично оконфузился во время дебатов на телевидении. Они были посвящены грядущим выборам, которые могут решить судьбу России. Депутат выступил с экспрессивной речью, характеризуя президента Владимира Путина и премьер-министра Владимира Мишустина. Будучи на взводе, Владимир Жириновский ощутил, как с него сползают брюки."Путин — коммунист, Мишустин — коммунист. Все в правительстве министры, все губернаторы — они, так сказать, коммунисты", — гневно произнес политик со свойственной ему жестикуляцией. Однако поток мыслей ему пришлось остановить, чтобы нижняя часть туловища не оголилась. Владимир Жириновский оперативно подтянул соскользнувшие с талии штаны.Камеры сняли этот внезапный инцидент и, как следствие, его показали во время трансляции теледебатов. Так что все, кто смотрел программу в установленное время, увидели, как лихо Владимир Жириновский потерял элемент одежды. Отрывок с многозначительной речью депутата распространился в Сети, вызвав небывалый интерес у общественности.Напомним,Всероссийский центр исследования общественного мнения проанализировал к политическим деятелям. По данным экспертов, Владимир Жириновский обзавелся благосклонностью 30% опрошенных граждан.