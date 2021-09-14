Злоумышленница похитила денежные средства из комнаты своей знакомой, с которой она проживала в съемной квартире...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Коньково задержана 30-летняя подозреваемая в краже более 1 миллиона рублей.Установлено, что злоумышленница похитила денежные средства из комнаты своей знакомой, с которой она проживала в съемной квартире. Девушка воспользовалась тем, что заявительница уехала в отпуск, похитила денежные средства и скрылась. Ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Большой Черемушкинской улице. Похищенные денежные средства изъяты сотрудниками полиции.Следствием ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56