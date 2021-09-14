Полицейские установили, что житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на Косинской улице приезжих из ближнего зарубежья...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Вешняки г. Москвы установили факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.Сотрудники полиции установили, что 61-летний житель Москвы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на Косинской улице приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.Дознанием ОМВД России по району Вешняки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73