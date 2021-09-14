14.09.2021

2021-09-14 09:35:04

Тайна мощей Александра Невского

В этом году мы отмечаем 800-летие Александра Невского, благоверного великого князя. 12 сентября прошли основные торжества в честь 12 сентября 1723 года, когда его мощи покинули город Владимир и были перенесены в северную столицу. Но до сих пор это событие хранит множество тайн.



Май 1922 года. "Ликвидация варварского пережитка старины, каким является культ мертвых тел". Так называлась массовая послереволюционная кампания большевиков. В Александро-Невской Лавре публично вскрывают раку с мощами Александра Невского. Но вместо нетленного тела - 12 разрозненных костей, которые церковь якобы выдает за останки



святого.



Святые мощи Александра Невского вывернули перед объективами репортеров. Серебряную раку разделили на части, и на грузовиках перевезли в государственный Эрмитаж. Там она находится и поныне. Газеты тех дней захлебывались обличительными статьями про обман трудового народа.



Июнь 22-ого. В здании бывшего Дворянского собрания слушается дело №1287. 89 человек обвиняются в противодействии изъятию церковных ценностей. Среди них и митрополит Петроградский Вениамин - настоятель Александро-Невской лавры, где хранились мощи. Он будет расстрелян вместе с другими священнослужителями. В июле уже 2021-ого журналист федеральных "Вестей" Сергей Брилёв вновь вернулся к уголовному делу, которое хранилось в архивах Выборга. Тогда и была представлена главная улика - бесспорное доказательство подлинности мощей святого Александра Невского, доставленных из Владимира в Петербург.



"В день собравшая сия мощи благоверного князя Александра после церковного горения. Тогда бы погоревши все иконы".



Эта записка и нить, связывающая её, обнаружены ещё в 1917 году при первом вскрытии раки, которую готовили на случай эвакуации из-за военных действий в Москву. Ещё тогда открылось, что в раке не было тела Невского, там находился муляж из воска и ваты, но были и подлинные кости святого с древней запиской из града Владимира. Её подлинность доказана судебным экспертом Захарьиным еще в августе 1922 года. Фото послания хранилось в архивах. Но где именно был подлинник, не знал никто. Пока уже в новом тысячелетии внимание на записку не обратили архивисты Выборга.



Юлия Крипатова, директор Ленинградского областного госархива в г. Выборге:



- Последний снимок - самый важный. Фотоэксперт говорит, что чернила со временем растекаются по бумаге. Если бы она недавно была написана, то буква была бы абсолютно четкая, а здесь контуры рваные. В связи с этим он делает вывод о том, что это действительно записка явно не сделана в 1917 г. ...Он подтверждает, что нет, ни в коем случае.



В 1263 году именно Рождественский собор Владимира стал свидетелем отпевания святого князя Александра Невского. Великий князь был похоронен в юго-западной стороне храма Рождества Пресвятой Богородицы. Место было выбрано по его воле. Народное почитание Александра Невского началось с первой минуты его кончины. Его мощи находились здесь 460 лет. Здесь же были написаны и первые варианты жития, служба и акафист Александру Невскому, Лаврентьевская и Троицкая летописи.



По преданию, в тот день в Успенском соборе во Владимире шел молебен. Митрополит поднял глаза. И вдруг увидел пред собой как живой, озаренный неземным светом великий князь Александр. Тихо. Как будто возносясь на крыльях ангельских. Поднимаясь вверх, скрылось видение. Митрополит сначала тихо сказал: "Зашло солнце Земли русской". Потом громко произнес: "Благоверный князь Александр Великий преставился".



Монастырь Рождества Богородицы горел за века множество раз. Самый сильный пожар произошел в 1491 году. В сохранившихся списках Никоновской и Воскресенской летописей сказано: "Тело князя великого Александра згорело". Хотя в более поздних списках, указывалось, что мощи всё же чудесным образом сохранились, были лишь опалены. Но в любом случае спасены. Именно их и доставили в Петербург по велению Петра Великого. Исследователи утверждают, что, скорее всего, император знал: сохранились лишь фрагменты мощей.



Иеромонах Варфоломей (Минин), доцент кафедры философии и религиоведения ВлГУ: "Из южной стороны Богородице-Рождественского монастыря были вынесены мощи. И помещены в огромный катафалк. Исторический факт говорит о том, что катафалк был такой величины, что, когда началось движение, а катафалк несли 69 священников, и его не могли вынести через святые ворота. Поэтому пришлось ломать стену. За моей спиной - ворота, через которые по преданию и выносили катафалк с мощами".



После археологических изысканий в наше время нашли и первоначальное место погребения Александра Невского. Сейчас на месте захоронения воссоздана крипта. В 1995 году на месте разрушенного в советские годы храма был заложен первый камень в основание нового собора. Это событие снимал журналист владимирского областного телевидения Леонид Скакунов.



То, что мощи Невского никак не хотели покидать Владимирскую землю, подтверждает множество источников. Во время масштабного шествия были сломаны несколько прилавков, а само движение продлилось весь световой день. Остановку большой духовной процессии пришлось сделать близ реки Ворша. Когда она приближалась к мосту, он рухнул. В память об этом событии был создан уникальный образ святого. Скульптура Александра Невского в образе схимонаха Алексия, вырезанная из кипариса. 20 лет назад по просьбе владыки Евлогия из Петербурга в местный Свято-Троицкий храм была доставлена частица мощей Александра Невского. Фаланга пальца святого хранится и в Успенском кафедральном соборе Владимира. И в их подлинности никто не сомневается.



Татьяна Воронцова. "Вести-Владимир".