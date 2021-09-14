На эти цели потратили более 42 млн рублей.

В дома жителей посёлка Тюрмеровка и села Ликино Судогодского района 15 сентября подадут природный газ. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора.На газификацию потратили более 42 млн рублей. Длина трубопровода составила почти восемь километров. Он построен за счёт «Газпрома». Компания также проложила в Тюрмеровке 9,6 километра межпоселковых коммуникаций. Длина распределительных сетей в Ликино - 7,9 километра. Они построены за счет бюджета - 12,8 млн рублей.Голубое топливо поступит в 679 домовладений или для более 1300 жителей, а также в детский сад и два клуба.