В хозяйственной постройке по месту проживания фигурантки обнаружены метадон, мефедрон, экстези, «соль», химический гашиш, а также электронные весы и предметы упаковки.

Жительнице Гусь-Хрустального района грозит до 10 лет колонии за хранение наркотиков. Местная полиция и ФСБ задержали 20-летнюю девушку, у которой изъяли более полукилограмма запрещённых веществ.В хозяйственной постройке по месту проживания фигурантки обнаружены метадон, мефедрон, экстези, «соль», химический гашиш, а также электронные весы и предметы упаковки.«СУ СК РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело», - уточняет пресс-служба УМВД региона.Расследование продолжается.