В поселке Панфилово открылся новый завод.

В поселке Панфилово Гусь-Хрустального района открылся завод по выпуску гранулированных минеральных удобрений. Его мощность составляет 20 тонн продукции в сутки.Новое предприятие заработало вблизи местных торфянников. Площадь запасов оценивается в 43 тысячи га.Для жителей посёлков Гусевский и Панфилово будут созданы новые рабочие места. Местные власти заверяют, что инвестор позаботился о пожарной безопасности объекта.Инвестсоглашение было подписано ещё в 2016 году. Оно предусматривает строительство комплекса полного цикла - от добычи до отгрузки.Объёмы Суловско-Панфиловского месторождения составляют около 2,4 тысячи га. За последние три года на переработку направлено 77 тысяч тонн полезных ископаемых.