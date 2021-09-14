В поселке Панфилово открылся новый завод.
В поселке Панфилово Гусь-Хрустального района открылся завод по выпуску гранулированных минеральных удобрений. Его мощность составляет 20 тонн продукции в сутки.
Новое предприятие заработало вблизи местных торфянников. Площадь запасов оценивается в 43 тысячи га.
Для жителей посёлков Гусевский и Панфилово будут созданы новые рабочие места. Местные власти заверяют, что инвестор позаботился о пожарной безопасности объекта.
Инвестсоглашение было подписано ещё в 2016 году. Оно предусматривает строительство комплекса полного цикла - от добычи до отгрузки.
Объёмы Суловско-Панфиловского месторождения составляют около 2,4 тысячи га. За последние три года на переработку направлено 77 тысяч тонн полезных ископаемых.