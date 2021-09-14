В Следственном комитете возбудили уголовное дело на 20-летнюю жительницу города Гусь-Хрустальный. По версии следствия, с июня по сентябрь 2021 года девушка хранила в хозяйственной постройке

В Следственном комитете возбудили уголовное дело на 20-летнюю жительницу города Гусь-Хрустальный. По версии следствия, с июня по сентябрь 2021 года девушка хранила в хозяйственной постройке наркотические средства общей массой 600 граммов. Вещества изъяты из незаконного оборота. Вину в преступлении подозреваемая признала. Расследование дела продолжается вместе с полицией и УФСБ. Девушке может грозить от трех до