В Следственном комитете возбудили уголовное дело на 20-летнюю жительницу города Гусь-Хрустальный. По версии следствия, с июня по сентябрь 2021 года девушка хранила в хозяйственной постройке
<a href="https://33live.ru/novosti/14-09-2021-v-gus-xrustalnom-zaderzhali-20-letnyuyu-devushku-kotoraya-xranila-krupnuyu-partiyu-narkotikov.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном задержали 20-летнюю девушку, которая хранила крупную партию наркотиков</a> - В Следственном комитете возбудили уголовное дело на 20-летнюю жительницу города Гусь-Хрустальный. По версии следствия, с июня по сентябрь 2021 года девушка хранила в хозяйственной постройке
[url=https://33live.ru/novosti/14-09-2021-v-gus-xrustalnom-zaderzhali-20-letnyuyu-devushku-kotoraya-xranila-krupnuyu-partiyu-narkotikov.html]В Гусь-Хрустальном задержали 20-летнюю девушку, которая хранила крупную партию наркотиков[/url] - В Следственном комитете возбудили уголовное дело на 20-летнюю жительницу города Гусь-Хрустальный. По версии следствия, с июня по сентябрь 2021 года девушка хранила в хозяйственной постройке