Пресс-секретарь президента раскрыл детали самоизоляции Путина.

Пресс-секретарь президента раскрыл детали самоизоляции Путина.13 сентября во время встречи спаралимпийской сборной президент России Владимир Путин, рассказывая о проблемах, связанных с коронавирусом, не исключил, что ему тоже придется уйти на самоизоляцию. Глава государства уточнил, что в его окружении есть люди, которые заболели ковидом.14 сентября на традиционном брифинге журналисты спросили у официального представителя Кремля о карантине российского лидера. Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин "образно выразился", когда говорил о самоизоляции. Также пресс-секретарь рассказал о здоровье президента."Путин сдал тест, он абсолютно здоров", – заявил Песков.Как сообщает РИА Новости, в Кремле раскрыли детали самоизоляции главы государства. Песков рассказал журналистам, как будет работать Путин в условиях пандемии коронавируса.По словам пресс-секретаря президента, самоизоляция не повлияет на рабочий процесс главы государства. Путин вместо личных встреч будет проводить онлайн-конференции, передает .Кроме того, Песков подтвердил, что в окружении российского лидера, действительно, есть люди, заразившиеся коронавирусом. По информации , представитель Кремля уточнил, что Путин контактировал с этими людьми, поэтому решил не подвергать никого опасности.На вопрос журналистов о предстоящих выборах в Государственную Думу РФ Песков ответил, что Путин еще не принял решение, каким способом будет голосовать в условиях изоляции. Он подчеркнул, что эту информацию Кремль сообщит позже.