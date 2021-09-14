Направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в грабеже с незаконным проникновением в жилище. По данным прокуратуры области, мужчина в 2020 году был

Направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в грабеже с незаконным проникновением в жилище. По данным прокуратуры области, мужчина в 2020 году был освобожден из мест лишения свободы за насильственные преступления. В мае 2021 года он в состоянии алкогольного опьянения проник в дом 86-летней женщины, которая была его учителем. Пенсионерка