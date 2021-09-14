В конце августа в полицию обратилась 66-летняя жительница одного из сел района. Женщина рассказала, что на ночь припарковала авто у дома, а утром увидела царапины на кузове и порезы на колесах.

В конце августа в полицию обратилась 66-летняя жительница одного из сел района. Женщина рассказала, что на ночь припарковала авто у дома, а утром увидела царапины на кузове и порезы на колесах. Ущерб составил более 20 000 рублей. По данным УМВД, подозреваемым оказался 21-летний сосед потерпевшей. После он во всем сознался. Оказалось, что между ним и