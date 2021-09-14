Отравиться арбузом насмерть владимирцы не хотят. Многие горожане стали отказываться от покупки “полосатых”. История московской семьи, закончившаяся трагедией после употребления

Отравиться арбузом насмерть владимирцы не хотят. Многие горожане стали отказываться от покупки “полосатых”. История московской семьи, закончившаяся трагедией после употребления зеленой ягоды, напугала жителей областного центра. По информации столичных СМИ, арбуз был куплен в одном из магазинов крупной торговой сети. В итоге в больницу с отравлением попала вся семья – трое человек. Двоих спасти не