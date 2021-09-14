14.09.2021

2021-09-14 08:40:04

Владимирцы осваивают новое направление йоги

Вниз головой, в шелковом гамаке? Юлия Шувалова знакомит нас с новым направлением йоги. Присоединяемся?



Оторваться от земли и парить - это больше не мечта. А направление йоги. Анастасия Сыроватко занимается флай-йогой 4 года. Гамак у нее не только в зале, но и дома. Здесь она создает новые авторские методики или просто отключается от повседневной жизни, взяв в руки книжку.



Впервые начали заниматься аэройогой 20 лет назад, в США. Основательницей нового направления стала Мишель Дортиньяк. Она соединила классическую йогу и воздушную гимнастику. С тех пор это направление стало очень популярным. Все принципы классической йоги сохраняются: это расслабление, укрепление и вытяжение.



Гамак добавляет антигравитацию, которая положительно воздействует на мозг.



Анастасия Сыроватко, инструктор по флай-йоге:



- Очень хорошо развивает нейропластичность мозга. Это способность к обучению. Очень много разных элементов, которые нужно смотреть. Здесь ручки есть, нужно взяться за ручку. Нужно поднять ногу. Кувырок. Это всё то, что нам помогает лучше обучаться и усваивать информацию. Это тоже можно развить в гамаке.



Многие асаны выполнять в гамаке проще, чем на коврике, говорит Анастасия. А главное - безопаснее. Если в классической йоге, чтобы выполнить упражнение "царь всех асан" или, по-другому, стойку на голове, потребуется не один месяц, то на аэройоге это получится уже на первом занятии и без особых усилий. Поможет держать баланс - гамак. Однако, находясь в воздухе, важно помнить, что опора - нестабильна. Она постоянно в движении. И чтобы "приручить" гамак, нужно расслабиться. А помогает в этом - дыхательная практика.



К воздушному направлению йоги присоединилась и мама Анастасии - Наталья. По её словам, с тех пор она всегда чувствует себя на высоте.



Наталья Герасимова, мама Анастасии:



- Гордость за себя, ты смогла, ты сумела. Возраст не помеха. Любое занятие на флай-йоге - это прибавление лет жизни и радости.



И действительно, йоги утверждают, что асаны в гамаках замедляют процесс старения. Все перевернутые позы поворачивают физиологические и энергетические процессы вспять. А лицо после занятий начинает сиять.



-Как вы себя чувствуете?



-У меня тянутся щечки!



И не только щечки. В полёте работает всё тело. После часа занятий чувствуешь себя ребенком в колыбели... В состоянии комфорта и безмятежности.



Юлия Шувалова, Александр Голубев "Вести-Владимир"