МТС и федеральная розничная сеть авторизованных магазинов Mi Store сообщают о старте продаж sim-карт МТС в салоне Xiaomi Mi Store во Владимире и еще 17 регионах России. В нашем регионе салон открылся на ..

МТС и федеральная розничная сеть авторизованных магазинов Mi Store сообщают о старте продаж sim-карт МТС в салоне Xiaomi Mi Store во Владимире и еще 17 регионах России. В нашем регионе салон открылся на Тракторной, 45 в торговом центре «Мегаторг».Пользователи могут подключить мобильную связь и сервисы экосистемы МТС, в том числе, подписку на ТВ, музыку, библиотеку или дополнительные облачные сервисы для хранения. В салоне Xiaomi Mi Store можно протестировать и приобрести товары и сервисы для умного дома. В Mi Store представлен самый широкий ассортимент продукции Xiaomi во Владимире: телевизоры, самокаты, смартфоны, модемы, роутеры, бытовая техника, аксессуары и устройства для умного дома.«Бренд Xiaomi хорошо известен качественной электроникой и умными устройствами. Владимирцы смогут приобрести целую линейку современных гаджетов и подключить их к услугам и сервисам. Например, оформить подписку на онлайн-кинотеатр KION или МТС Premium», — отмечает директор МТС во Владимире Алексей Савушкин.«Сотрудничество с МТС очень важный шаг для нашего развития. Покупатели продукции Xiaomi, новые и постоянные, оценят возможность не только приобрести новый смартфон или другое устройство, но и подключиться к связи с дополнительными сервисами МТС в наших магазинах Mi Store» — комментирует Николай Тюрин, генеральный директор ООО «Смарт Оранж», под управлением которого находится сеть авторизованных салонов Mi Store.Подключиться к МТС в салонах Mi Store смогут жители 18 регионов России, в том числе Владимира, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Калининградской областей, Карелии, Татарстана и др.