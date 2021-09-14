Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 16 сентября 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Права, ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 16 сентября 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Права, обязанности и ответственность при пользовании земельными участками».На вопросы граждан ответит начальник Юрьев - Польского отдела - Солдатова Виктория Викторовна.Время проведения прямой телефонной линии: с 11:00 до 12:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: 8 (4924) 62-26-71.