На 13 сентября 98% жилого фонда Владимира готово к подаче тепла. Инспекция проверила более 2244 многоквартирных домов. Акты технической готовности теплосетей получили 2086 объектов. «Среди ТСЖ и ..

На 13 сентября 98% жилого фонда Владимира готово к подаче тепла. Инспекция проверила более 2244 многоквартирных домов. Акты технической готовности теплосетей получили 2086 объектов.«Среди ТСЖ и ЖСК готовность немного ниже - 86%. Особую обеспокоенность вызывает соцфсера, которая готова на 60%. При этом сегодня в н», - пояснил во время проверки одного из многоквартирных домов руководитель управления по сопровождению рынков тепловой энергии Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Точилин.На примере дома №1 на улице Растопчина энергетики рассказали о мероприятиях, которые предшествуют подаче ресурса.«При подготовке МКД к отопительному сезону проводятся гидравлические испытания теплового пункта давлением 10 атмосфер. В течение 10 минут падения давления быть не должно. Далее давлением шесть атмосфер испытывается внутренняя система. Уровень падения должен быть не выше 0,2. Это происходит из-за воздуха в трубах. Запорная арматура должна находиться в исправном состоянии, чтобы слесарь при аварии для минимизации ущерба мог отключить, а затем слить систему», - поделился ведущий инженер теплоинспекции Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Молчанов.При повышении давления со стороны тепловых сетей в подвале дома установлен специальный клапан. Он также проверяется при приёмке объекта. Если давление превышает шесть атмосфер, он срабатывает на сброс и помогает не разорвать внутренние коммуникации. Каждый год управляющая компания подключает компрессор и промывает батареи до чистой воды.«Я выборочно проверяю стояки. Если вода ржавая – моют дальше», - подчеркнул Андрей Константинович.Надёжность и качество теплоснабжения напрямую зависит от работы УК, ведь поставщик доставляет тепло только до границы здания. Принять его и распределить по помещениям – задача управляющей организации.«Под нашим управлением находится 180 домов, установлено 286 узлов учёта тепловой энергии. Каждый подготовлен. На каждый получены паспорта готовности. Приборы готовим в течение лета. Меняем оборудование. Ставим новые термометры, манометры. Проверяем работу автоматических регуляторов. Лето провели продуктивно. Мы готовы к подаче тепла в квартиры жильцов», - добавила заместитель генерального директора ООО «МУПЖРЭП» Быкова Светлана Валерьевна.В «ЭнергосбыТ Плюс» отмечают, что горожане лично могут контролировать выполнение мероприятий. Специалисты филиала всегда готовы проконсультировать и помочь клиентам с вопросами к осенне-зимнему периоду.