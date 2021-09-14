Ему грозит от 3 до 10 лет колонии.

Во Владимире осудят полицейского, которого обвиняют в избиении задержанного.Находясь на дежурстве, оперуполномоченный приказал мужчине повернуться к стене, а сам сковал его руки пластиковым хомутом. Сотрудник МВД потребовал сообщить пароль от телефона, но «подопечный» отказался. Его били руками и ногами до тех пор, пока он не продиктовал нужную комбинацию.За превышение полномочий на сотрудника правопорядка завели уголовное дело. Ему грозит от 3 до 10 лет колонии. Дело рассмотрит Фрунзенский районный суд Владимира. Моя милиция меня бережет.