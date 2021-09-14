Владимирского полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. По информации Фрунзенского райсуда, оперуполномоченный в декабре 2020 года получил

Владимирского полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. По информации Фрунзенского райсуда, оперуполномоченный в декабре 2020 года получил информацию, что в отделе находится задержанный. Превышая свои полномочия, полицейский приказал мужчине повернуться лицом к стене и свести руки за спиной. После чего сотрудник полиции сковал его руки неустановленным следствием пластиковым хомутом и потребовал от