14.09.2021

2021-09-14 18:35:04

Во Владимирской области девушка написала ложный донос, чтобы скрыть измену

В Гусь-Хрустальном возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса о совершении преступления.



Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Гусь-Хрустального района по обвинению в заведомо ложном доносе.



29-летняя женщина 28 августа 2021 года обратилась в полицию Гусь-Хрустального с заявлением об изнасиловании. В ходе проверки было установлено, что преступлений в отношении заявительницы не совершалось.



На допросе подозреваемая пояснила, что оговорила знакомого, поскольку испугалась негативной реакции жениха на свою измену.



Вину женщина признала, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Владимирской области.



Отметим, что максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы сроком до 2 лет либо штраф в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.