За 8 месяцев текущего года во Владимирской области произошло 147 ДТП с участием мотоциклов. 14 человек погибли и 160 получили травмы. Как сообщают в региональном УМВД, большое количество таких

За 8 месяцев текущего года во Владимирской области произошло 147 ДТП с участием мотоциклов. 14 человек погибли и 160 получили травмы. Как сообщают в региональном УМВД, большое количество таких ДТП фиксируется летом. С 1 июня по 31 августа в 106 авариях погибли 11 человек и 111 получили травмы. Самые распространенные виды ДТП с участием водителей