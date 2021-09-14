Законопроект внесён в ЗС.

Владимир Сипягин внёс в Законодательное Собрание проект изменений в закон о поддержке детей-сирот. При направлении ребят на санаторно-курортное лечение предлагается проводить медицинские обследования за счёт бюджета.«Инициатива губернатора обусловлена обращениями в органы опеки и попечительства законных представителей указанной категории граждан. В частности, им приходиться оплачивать лабораторные исследования на коронавирус. Стоимость анализов колеблется от 700 до 3,5 тысяч рублей», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Кроме того, регулируется вопрос стационарного лечения подростков, оставшихся без родителей.«Предлагается, чтобы во время лечения ребёнка в стационаре с ним находился работник организации для детей-сирот», - уточнили в Белом доме.Добавим, что в 2021 году волонтёры и сотрудники таких ведомств обеспечили сопровождение 209 подопечных.