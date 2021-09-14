Уже свёрстан план на 2022 год.

Во Владимирской области завершены работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В асфальт закатали более 540 тысяч квадратных метров трасс общей протяжённостью 81 километр. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.Наиболее масштабные работы велись на автомагистрали «Струнино – Площево» в Александровском районе, где в порядок привел 14,5 километров проезжей части. Стоимость работ по устройству 102 тысяч квадратных метоов покрытия составила 131 млн рублей.«Всего работы выполнены на 21 объекте в 10 районах. Пять дорожных участков отремонтировано в Суздальском районе, по три − в Вязниковском, Собинском и Судогодском районах», - уточнили в Белом доме.Общий объём финансирования составил 651 млн рублей.Уже свёрстан план на 2022 год. Ремонт ожидает Александровский, Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Меленковский, Муромский и Петушинский районы.