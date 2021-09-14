14.09.2021

2021-09-14 14:01:17

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (34(9780) от 14 сентября 2021 года).

ФУНДАМЕНТ ЗНАНИЙ ЗАЛОЖИВ

В Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве состоялся выпуск слушателей. Читайте на странице 2.



УСПЕХОВ В СЛУЖБЕ!

В УВД по Юго-Восточному административному округу состоялась торжественная церемония вручения погон и ведомственных наград старшему начальствующему составу. Читайте на странице 2.



ВЫШЛИ МЫ ВСЕ ИЗ НАРОДА!

11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый», который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации. Подробнее на странице 2.



ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ И К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

Несмотря на моросящий дождь, ничто не омрачает проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню знаний, в московском Колледже полиции. Праздник проходит, как и во все предыдущие годы, на высшем уровне, а дождь лишь подчёркивает, что наступила осень. Продолжение на странице 3.



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МВД

20 (8) сентября 1802 года считается днём образования Министерства внутренних дел. Именно тогда император Александр I подписал манифест «Об учреждении министерств». Читайте на странице 3.



КТО В ОТВЕТЕ ЗА МИГРАНТА

Накануне профессионального праздника подразделений по вопросам миграции МВД России я встретился и пообщался с одним из представителей профессии — начальником Отдела по вопросам миграции УВД по СВАО московского главка, полковником полиции Ириной КОНОВАЛЬЦЕВОЙ. Читайте на странице 4.



«СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ ЗДЕСЬ НЕТ»

Помощник начальника ОМВД России по Гагаринскому району (по РЛС) подполковник внутренней службы Альберт ЛАРИН победил в конкурсе «Лучший по профессии» среди сотрудников по работе с личным составом. Читайте на странице 5.



ВНИМАНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Начальник УВД по САО генерал-майор полиции Алексей ИОНОВ в рамках рабочей поездки посетил все отделы МВД на территории Северного административного округа столицы. Читайте на странице 5.



ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Капитан полиции Сергей ГУРИН — молодой начальник. Ему чуть больше тридцати, но за плечами Сергей имеет солидный опыт: спортивная подготовка в школе «Самбо-70», служба во внутренних войсках МВД, ППСП, уголовном розыске, Управлении по борьбе с наркотиками… Весной этого года Гурин был назначен на должность начальника отдела МВД России по Гагаринскому району. Подробнее на странице 6.



НОЖИ И ПИСТОЛЕТЫ. ИЗ ЖИЗНИ ЭКИПАЖА ППСП

Не каждому дано быть сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Постоянно быть готовым столкнуться с бандитом, надвигающимся на тебя с ножом — испытание, которое выдерживают не все. Продолжение на страницах 6-7.



«УДАЧИ НЕТ». А ЕСТЬ ДЕЛО, УГОЛОВНОЕ…

Уж сколько раз твердила пресса, что в погоне за вожделенной наживой мошенники пытаются выманить у своих жертв как можно больше денежных средств. А используются для этого всевозможные противозаконные схемы, порой — весьма изощрённые. Читайте на странице 8.



«ПОПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСЧЁТ КЛУБНИЧКИ»

Тысячи уголовных дел расследовал за годы работы в следственных органах столичного главка генерал-майор юстиции Виктор ДОВЖУК. Среди них и многочисленные квартирные кражи, и резонансные экономические преступления, и противоборство с «ворами в законе» — дел много и самых разных. Но в «досье» генерал-майора Довжука имеется и несколько совсем необычных историй. Подробнее на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



МЁРТВЫЕ ДУШИ

В Коптевском районном суде Москвы 46-летний петербуржский адвокат Баграт Маргвели перед судьёй предстал не в качестве защитника, а в качестве подсудимого. Его подельником стал 64-летний москвич Малхаз Насаридзе. Оба обвиняются в преступлениях, которые сегодня называют «чёрным риелторством». Читайте на странице 10.



РОЩА ЗДОРОВЬЯ

Центр восстановительной медицины и реабилитации «Берёзовая роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 16 октября отпразднует 45-летие. Продолжение читайте на странице 11.



КРЫМСКИЙ МИР

Нужно отдать должное газете «Ведомости московской городской полиции»: практически все мало-мальски значимые события Москвы и России, к удовольствию читателей, попадали на её страницы. И 1856 год — не исключение. Молодцы, коллеги из XIX века! Читайте на странице 12.



САМАЯ ЖУТКАЯ БАНДА XX ВЕКА

В ночь на 9 января 1932 года в городе Армавире в милицейскую засаду, организованную в квартире некоего Ефимова, попал вместе с одним из своих сообщников уголовный верховод Устин Башкатов-Демидов. Он возглавлял, судя по известным на сегодня сведениям, самую кровожадную банду нашей страны. Читайте на странице 13.



ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА

80 лет назад, 17 сентября 1941 года, был совершён варварский фашистский воздушный налёт на Ленинград. Первые воздушные атаки на город начались 6 сентября. Но 17-го налёт был одним из самых крупных. В нём участвовало 276 фашистских самолётов, в течение дня город подвергся шести бомбёжкам. Продолжение на странице 14.



ПРОСЛАВЛЕННОМУ БРЕНДУ — 245 ЛЕТ

В нынешнем году исполнилось 245 лет со дня основания главного национального театра страны — Большого. Читайте на странице 15.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 16.



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