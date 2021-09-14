Злоумышленник повредил авто, чтобы досадить сыну потерпевшей.

В конце августа в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 66-летняя жительница одного из сел района, сообщившая об обнаруженных на её автомобиле повреждениях.Сотрудникам полиции женщина пояснила, что на ночь припарковала авто у дома, а утром увидела царапины на кузове и порезы на колесах. Причиненный собственнице ущерб составил более 20 000 рублей.Подозреваемый в повреждении имущества был задержан сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 21-летний сосед потерпевшей.Фигурант в содеянном сознался. Свои противоправные действия он объяснил желанием отомстить за родственника. Оказалось, что накануне между сыном потерпевшей и родственником подозреваемого произошел конфликт. Чтобы досадить обидчикам, злоумышленник ножом повредил авто женщины.Отделением дознания в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).