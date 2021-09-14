Ещё 160 участников аварий с мототранспортом получили травмы.

За восемь месяцев текущего года во Владимирской области произошло 147 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспортных средств. В авариях погибли 14 человек, ещё 160 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.Чаще всего ДТП с мотоциклами происходят летом – 106 столкновений, в которых погибли 11 человек и 111 получили травмы.«Основные причины: превышение скорости, непредоставление преимущества в движении, отсутствие прав», - уточнили в полиции.В МВД напоминают, что мотоциклистам необходимо внимательно относиться к соблюдению ПДД, а также учитывать ухудшившуюся погоду при выборе скоростного режима.