Общая сумма причинённого собственникам ущерба превысила 100 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража), ст. 159 (мошенничество), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денежных средств с банковского счета) и ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).Следствием установлено, что фигурант похитил мобильный телефон у своего знакомого, а также проник в хозяйственную постройку, откуда похитил бензиновый триммер.Также обвиняемый неоднократно пользовался чужой банковской картой, найденной на улице, оплачивая свои покупки в магазинах.Кроме этого, следствием установлено, что с августа по ноябрь прошлого года фигурант получал от своего знакомого денежные средства под предлогом помощи в покупке квартиры в Москве, однако тратил денежные средства на свои личные нужды и не возвращал долг.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на территории Петушинского района в результате оперативных мероприятий.Также установлено, что ранее судимый мужчина, в отношении которого решением суда установлен административный надзор и соответствующие ограничения, после освобождения из мест лишения свободы неоднократно нарушал порядок посещения отдела полиции.В ходе следствия собрана доказательственная база, подтверждающая причастность фигуранта к совершению пяти преступлений. Общая сумма причинённого собственникам ущерба превысила 100 000 рублей.По всем эпизодам преступной деятельности фигуранту предъявлено обвинение.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.