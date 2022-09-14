16 сентября в 13:00 пройдет торжественная церемония вступления Александра Авдеева в должность главы Владимирской области, сообщили в пресс-службе Белого дома. На инаугурации избранный

16 сентября в 13:00 пройдет торжественная церемония вступления Александра Авдеева в должность главы Владимирской области, сообщили в пресс-службе Белого дома. На инаугурации избранный губернатора принесет присягу, а затем подпишет приказ о назначении себя губернатором, что означает автоматическое сложение полномочий с вице-губернаторов, кроме первого вице-губернатора Вячеслава Кузина. Ранее врио главы региона пообещал кадровые перестановки. Александр Авдеев