Возлюбленная экс-супруга Ксении Бородиной удивила новостью.

Возлюбленная экс-супруга Ксении Бородиной удивила новостью.Пока звезда "Дома-2" втюхивает своим поклонникам курс по отношениям с мужчинами, ее бывший муж успел настолько наладить свою жизнь после громкого разрыва, что, кажется, женился! По крайней мере такое впечатление сложилось у поклонников экс-супруга Ксении Бородиной, когда они увидели последний пост 22-летней молодухи, с которой он связался.Блондинка разместила в своем микроблоге неоднозначный снимок, и стало понятно: Курбан Омаров стал для нее мужем, правда, пока не понятно, была ли все-таки свадьба. Тем не менее, на фотографии Валерия держит в руках букет, подозрительно похожий на тот, что несут в руках невесты, а на лица – счастливая улыбка."Ты правда самый лучший муж", – цитирует девушку . А народ теперь гадает, неужели бизнесмен тайно женился? Стоит отметить, что к своему нику Валерия прибавила слово zima – такое же и у Курбана Омарова. В мире социальных сетей это можно приравнивать к свадьбе и смене фамилии.Парочка пока молчит, теледива тоже. А вот народ уже не остановить. Многие принялись критиковать бизнесмена на просторах Интернета: мол, бедная звезда, которая наблюдает за всем этим спектаклем. По их мнению, и Валерия тоже несчастная, ведь с бывшим Ксении Бородиной, якобы, ее не ждет ничего хорошего.