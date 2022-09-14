Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора области Рената Чагаева. Он...

Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора области Рената Чагаева. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере.В марте 2018 года осужденный получил через посредника взятку от директора одной из коммерческих фирм в размере 1 млн рублей за способствование в подписании должностными лицами подконтрольного учреждения «Облстройзаказчик» актов выполненных работ по государственному контракту на реконструкцию недостроенного терапевтического корпуса для нужд Гусь-Хрустальной городской больницы.Кроме того, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года Чагаев на принадлежащие ему банковские карты получил от того же лица взятку в сумме 615 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе, неприменение к последнему мер дисциплинарного воздействия.Вину в совершении преступлений бывший заместитель губернатора не признал, пояснив, что полученные им денежные средства являлись возвратом долга.Пресс-служба облпрокуратуры сообщает, что виновный приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн рублей.Кроме того, назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок 7 лет.Конфискована общая сумма взятки в размере более 1,6 млн рублей.Фото из архива ГТРК "Владимир"