Суд признал бывшего заместителя губернатора Владимирской области Рената Чагаева виновным в двух преступлениях. В 2018 году он получил миллион рублей за подписание акта выполненных работ на ремонт терапевтического корпуса городской больницы Гусь-Хруст

Суд признал бывшего заместителя губернатора Владимирской области Рената Чагаева виновным в двух преступлениях. В 2018 году он получил миллион рублей за подписание акта выполненных работ при ремонте терапевтического корпуса городской больницы Гусь-Хрустального. На деле подрядчик реконструкцию не провёл. Кроме того, ранее от этого же предпринимателя он получил 615 тысяч рублей за содействие и покровительство.Подсудимый вину не признал. По его словам, деньги он получил в качестве возврата долга. Однако суд счёл доводы обвинения более убедительными. Экс-чиновник получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 30 миллионов рублей. Кроме того, ему запрещено семь лет работать в органах власти.Ренат Чагаев был вице-губернатором области по строительству в администрации Светланы Орловой. Поста он лишился осенью 2018 года с приходом Владимира Сипягина.