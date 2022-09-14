Женщина была осуждена за получение взяток от предпринимателя, которому помогала выиграть тендер на поставку медоборудования в больницу.

Женщина была осуждена за получение взяток от предпринимателя, которому помогала выиграть тендер на поставку медоборудования в больницу. Преступление было совершено ещё в 2019 году. Суд назначил бывшему главврачу ОКБ условный срок и штраф в 1,5 миллиона рублей.Осужденная тянула с выплатой, поэтому судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с двумя её квартирами, автомобилем и гаражём. По сообщению УФССП России по Владимирской области, мера возымела действие, и должница выплатила всю сумму долга.