Во Владимире судебные приставы взыскали с экс-главврача ОКБ Любови Быковой уголовный штраф в 1,5 млн рублей за получение взятки в крупном размере, рассказали в пресс-службе ФССП. Быкова,

Во Владимире судебные приставы взыскали с экс-главврача ОКБ Любови Быковой уголовный штраф в 1,5 млн рублей за получение взятки в крупном размере, рассказали в пресс-службе ФССП. Быкова, напомним, нарушила требования антимонопольного законодательства и помогла юрлицу выиграть тендер на поставку медоборудования в больницу. В итоге суд встал на сторону обвинения. Быкову приговорили к 2,5 годам лишения