Начинающий автор театральных пьес приносит маститому режиссеру свое творение. Тот начинает читать...
"-Граф и графиня выпили кофею и она ему отдалась.."
Понимаешь, сынок, это все хорошо, но здесь не хватает темы труда, чего-то тяжелого. Иди и доделай, а так пьеса получается неплохая.
Через два дня автор приносит пьесу еще раз:
"-Граф и графиня выпили кофею и она ему отдалась. А в это время за окном двое несли бревно..."
Хорошо, очень я бы даже сказал хорошо, но... нет тут уверенности в завтрашнем дне. Доделай
Через 15 минут автор приносит пьесу обратно:
"-Граф и графиня выпили кофею и она ему отдалась. А в это время за окном двое несли бревно. Первый говорит второму: Да ну его на х.., завтра донесем".
еще анекдот!