Группа компаний КОРТРОС выпустила книгу Переезд в стиле хюгге. Там собраны полезные рекомендации для будущих жителей семейного квартала iLove.

Группа компаний "КОРТРОС" выпустила книгу "Переезд в стиле хюгге". Там собраны полезные рекомендации для будущих жителей семейного квартала iLove.В ГК "КОРТРОС" отмечают, что книга является пособием для людей, у которых сбылась мечта о новом доме. В ней несколько частей: "Подготовка к переезду", "Собираемся в дорогу", "Переезд с детьми", "Мы дома!"."Мы в ГК "КОРТРОС" создали пространство, где вы на каждом шагу будете чувствовать заботу и тепло. Обычно переезд ассоциируется со стрессом. Но если попробовать организовать переезд в стиле хюгге, то он станет большим семейным приключением", – говорится в аннотации."Переезд в стиле хюгге" – четвертая книга из авторской серии iLove. В первом издании собраны вкусные и красивые рецепты завтраков.Вторая книга – "Игры нашего двора" – посвящена семейному отдыху. В ней представлен список игр на свежем воздухе для всех возрастов.Третье издание называется "Счастливые маршруты". Книга рассказывает об интересных местах для прогулок в окрестностях квартала iLove, в ней собраны интересные факты об Останкинском районе.Ранее "Дни.ру" , что проекты ГК "КОРТРОС" вошли в топ жилых комплексов России по версии Единого ресурса застройщиков. Так, жилой комплекс "Равновесие" занял первое место среди среднеэтажных домов комфорт-класса в Московской области, а проект "КОРТРОС" Bauman House в Москве оказался на пятой строчке в рейтинге многоэтажных домов бизнес-класса.Группа компаний "КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.