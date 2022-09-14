Совет народных депутатов Киржачского района 14 сентября рассмотрит заявление главы местной администрации о досрочном прекращении полномочий

Совет народных депутатов Киржачского района 14 сентября рассмотрит заявление главы местной администрации о досрочном прекращении полномочий, - сообщает со ссылкой на врио первого заместителя губернатора по внутренней политике Дмитрия Лызлова.Причины такого решения пока не называются. При этом уточняется, что Букалову уже подыскивают место в структуре по регулированию вопросов функционирования зон особого экономического развития.