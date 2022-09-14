Законопроект принят в первом чтении на пленарном заседании в среду, 14 сентября. Дистанционная продажа рецептурных препаратов облегчит жизнь одиноким и маломобильным гражданам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект принят в первом чтении на пленарном заседании в среду, 14 сентября. Дистанционная продажа рецептурных препаратов облегчит жизнь одиноким и маломобильным гражданам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.С 1 марта 2023 года по 1 марта 2026-го в Москве, Московской и Белгородской областях пройдет эксперимент по продаже таких лекарств дистанционным способом. Законопроект предполагает утверждение перечня доступных для продажи через интернет препаратов.Также документ обязывает аптеки обеспечить идентификацию гражданина, которому оформлено лекарство, с личностью человека, которому оно доставлено. На препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, дистанционная продажа не распространяется.Володин напомнил, что в разгар пандемии коронавируса возможность продажи лекарства по интернету получила особую значимость. "Тогда мы приняли закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами", – сказал спикер.Решение о дистанционной продаже – давно назревшее, уверен председатель ГД. Помимо прочего, норма защитит покупателей от контрафакта и исключит свободный оборот психотропных и других сильнодействующих веществ, добавил он.Напомним, что 13 сентября осенняя сессия Госдумы. Приоритетами в работе депутатского корпуса станут проект бюджета на 2023-2025 годы, вопросы развития транспорта и защита традиционных ценностей.