“Молодежные” рекомендации. 9 листов, 3 главы и десятки пунктов. Парламентарии области сформировали список рекомендаций по развитию молодежной политики в регионе. В документ включили

“Молодежные” рекомендации. 9 листов, 3 главы и десятки пунктов. Парламентарии области сформировали список рекомендаций по развитию молодежной политики в регионе. В документ включили предложения от Заксобрания, профильных структур администрации области, Общественной палаты и молодежных объединений. Еще в июне на депутатских слушаниях по исполнению бюджета председатель Молдумы Максим Быстров предложил объединить различные “молодежные” программы и работать