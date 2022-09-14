Житель Коврова приговорен к 7 годам лишения свободы за причинение смерти матери. В марте 2022 года...

Житель Коврова приговорен к 7 годам лишения свободы за причинение смерти матери.В марте 2022 года мужчина вернулся домой, где проживал с матерью. На почве бытового конфликта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он умышленно нанес потерпевшей 19 ударов руками по телу, в результате чего последней причинены множественные телесные повреждения.Через несколько дней обвиняемый, вернувшись с работы, обнаружил свою мать без признаков жизни. Поняв, что она умерла в результате его побоев, скорую помощь он вызывать не стал, и спрятал ее тело в сарае.Впоследствии он написал заявление в полицию, в котором сообщил о пропаже женщины, выдумав обстоятельства ее исчезновения. Однако, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий версия обвиняемого не подтвердилась.Вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся.Как сообщает пресс-служба Следкома, с учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото https://www.pxfuel.com/