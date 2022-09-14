Ковровская компания Новый ресурс наладила полный производственный цикл. На предприятии начали...

Ковровская компания "Новый ресурс" наладила полный производственный цикл. На предприятии начали производить дизайнерскую мебель для дома и сада.Здесь на высокоточном деревообрабатывающем оборудовании изготавливают детали для садовой мебели. Для сборки и покраски на производстве открыли дополнительный цех. Раньше "Новый Ресурс" специализировался на продаже шпона и фанеры, топливных брикетов. Теперь из фанеры здесь делают вот такие столы и стулья. Продвигать новый продукт заводу помогает областной Центр поддержки экспорта.Яна Егорова, заместитель генерального директора по финансам компании "Новый ресурс":- Неоднократно мы становились призерами, экспортерами года. И в прошлом году мы заняли в очередной раз почетное первое место в номинации "Прорыв года".Такая мебель из фанеры уникальна, говорят специалисты. Она гибкая, поэтому легко поддается раскрою, что важно для дизайнеров. Столы и стулья от ковровских производителей прошли тест-драйв. С виду легкие и воздушные, на деле без труда выдерживают большие нагрузки. Прослужат не один год, уверены производители.Андрей Баранов, технический директор компании "Новый ресурс":- Здесь очень много ручного труда, машинного труда. Скажем так: "У нас все получилось". Готовы осваивать. Любые космические задачи мы сделаем! Будут заказы, значит, будем расширяться. Создадим несколько бригад. Будем работать круглосуточно.Если в прошлом году предприятие работало, в основном, на экспорт, сейчас продажи активно ведутся на внутреннем рынке. Приостановка работы западных поставщиков в России открыла для "Нового ресурса" возможности для развития. Заключены договоры со многими сетевыми магазинами.Яна Егорова, заместитель генерального директора по финансам компании "Новый ресурс":- На сегодняшний день нами отработана технология производства, запущено производство непосредственно самой мебели. Уже начались продажи и поставки.На достигнутом комбинат останавливаться не планирует. Садовая мебель - товар сезонный, поэтому в планах в ближайшее время выпустить новые виды продукции.Юлия Шувалова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"