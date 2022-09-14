На Руси 14 сентября начинался новый цикл года, крестьяне отмечали Осенины, которые сопровождались...

На Руси 14 сентября начинался новый цикл года, крестьяне отмечали Осенины, которые сопровождались массовыми гуляньями, играми и хороводами, а завершались пиршеством.Православные христиане 14 сентября почитают память святого Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского. Он вошел в историю благодаря аскезе и духовным испытаниям, получившим название столпничество. Чтобы оказаться в уединении, преподобный построил столп высотой в 4 метра и поселился на нем в маленькой келии. Постепенно Симеон Столпник увеличил высоту столпа до 45 метров и возвел вокруг двойную ограду. По преданию, Симеон Столпник прожил 80 лет, 47 из которых он простоял на столпе.В народном календаре 14 сентября значится как Семин день. В старину на Руси с него отсчитывали начало бабьего лета.Считалось, что к 14 сентября осень окончательно вступает в свои права, поэтому святого прозвали Летопроводцем — он завершал сезон и открывал новый цикл. А сам праздник получил название Осенины. Крестьяне проводили специальный обряд, служивший началом сезонных гуляний, когда на Руси люди водили хороводы и пели песни. Все дело в том, что древнерусском языке слово «лето» имело значение «год», поэтому с завершением лета завершался год и начиналось новолетие.Ко дню Симеона Столпника нужно было закончить посев ржи. После 14 сентября браться за это дело запрещалось. С Семена Летопроводца начинались так называемые «бабьи работы». Женщины и девушки мяли и трепали пеньку (волокна конопли), мыли лен и стелили его по лугам, а вечером пряли. При этом обращали внимание на то, как ложатся нити. Если прямо, то муж будет хороший, а если неровно — с супругом не повезет.Кроме того, в этот день устраивались гуляния, водили хороводы и пели песни. Женщины пекли пироги, накрывали столы и звали в гости всех девушек с округи, а молодые люди ходили присматривать себе невест. По традиции у ворот зажиточных людей стояли сосуды с пивом и брагой и простой люд приглашался в дом на пиршество.Для 14 сентября существовало много обрядов. Накануне вечером тушили любой огонь в избе, кроме лампадного, а как только занималась утренняя заря, зажигали новый. Не рекомендуется день проводить с прежним освещением, иначе скоро о себе напомнят давние проблемы. Стоит попросить старшего члена семьи выкрутить лампочку у входной двери, чтобы подросток вкрутил новую.Также на Семена Летопроводца было принято хоронить насекомых — мух и тараканов. Их считали причиной бедности и домашних неурядиц. Крестьяне делали из репы или моркови небольшие «гробы», клали туда насекомых и закапывали в землю подальше от дома. Считалось, что после этого они в дом не вернутся.Существовало поверье, что на Семена черт меряет воробьев своею меркою: сколько себе взять, а сколько выпустить.Также начало осени считалось самым благоприятным временем для переезда в новое жилье. Период с 14 сентября по 8 октября считался благоприятным для проведения свадебных церемоний.Что можно делать на Семена ЛетопроводцаМожно заниматься устройством личной жизни. Союз, заключенный 14 сентября или в следующие 3 недели, по приметам, станет очень крепким и счастливым.14 сентября отлично подходит для новых открытий, начинаний, переезда, заключения важных сделок.Желательно убраться в доме.Что нельзя делать 14 сентябряНа Летопроводца нежелательно пылесосить или подметать пол — удачу выметешь. Также ни в коем случае нельзя выбрасывать еду. Лучше отдать продукты бездомным или животным и добрым поступком привлечь в дом удачу.Кроме прочего, на Семена Летопроводца не стоит сетовать на свою жизнь, в противном случае не миновать беды.Девушкам не стоит 14 сентября ходить в лес в одиночку. Да и вообще день не подходящий для начала путешествий.Приметы 14 сентябряНа Семена Летопроводца установилась теплая погода — ждать морозной зимы не стоит.В небе видна стая гусей — зима наступит рано.Мухи пристают, и кусаются — погода будет плохой.Утро 14 сентября пасмурное — осень выдастся дождливой.Много паутины — погода осенью будет ясная и холодная.Дикие утки сидят, а скворцы не улетели — осень придет сухая и долгая.Фото: pxfuel.com/ru