С 1975 года Марина Яковлева сыграла почти в полутора сотнях картин – невероятная цифра. Многие из этих фильмов у всех на слуху. Но вот о личной жизни актрисы известно немного. Корреспондент Дни.ру решил восполнить этот пробел и поговорил со звездой о ее детях.

С 1975 года Марина Яковлева сыграла почти в полутора сотнях картин – невероятная цифра. Многие из этих фильмов у всех на слуху. Но вот о личной жизни актрисы известно немного. Корреспондент "Дни.ру" решил восполнить этот пробел и поговорил со звездой о ее детях.У Марины Яковлевой от второго мужа – актера Валерия Сторожика – есть двое сыновей. Федору – 26, Ивану – 23. Как сложилась их судьба?"Они оба у меня компьютерщики, – гордится актриса. – Один – разработчик программ, другой больше, что называется, "по железу". При этом о профессии актера даже не думали и пошли в другую сторону, потому что видели изнанку профессии – мамы постоянно нет дома, у нее нет личной жизни! Хотя у младшего был талант – он ходил в музыкальную школу, писал экспрессивные сонатины (маленькие музыкальные сонаты – Прим. ред.), которые мне посвящал. А потом он заболел компьютером, который все перебил"."Я сама таскала сыновей в музыкальную школу, потому что в свое время мне ее не хватало, понимала, что с музыкальным образованием в карьере все было бы лучше, – уверяет Марина. – Старший сын в итоге музыкалку окончил, а младший бросил за год до завершения, пошел в технический вуз. Хотя потом очень жалел".Яковлева признается, что для сыновей она, в первую очередь, "дружок". "Прежде всеми, включая меня, в нашем доме руководила мой сильная и властная мама, – признается Яковлева. – Мы с моими сыновьями были бы словно трое ее детей. И во всем ее слушались. Мне при этом было уже сорок лет, я ездила, зарабатывала, все тащила на себе. А матерью двух сыновей почувствовала себя попозже, после 45".