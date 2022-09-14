Виновника ДТП пока не установили. Его разыскивает полиция.

В Гороховце в ночь с 13 на 14 сентября на 335-ом км трассы М-7 грузовик снес П-образную опору со светофорами. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Виновника ДТП пока не установили. Его разыскивает полиция. Движение в обе стороны временно перекрывали. Трафик пустили в объезд.Дорожные службы убрали конструкцию с дороги и демонтировали оборудование. Сейчас проезд по дороге восстановлен.В ближайшее время планируется смонтировать временный светофор.