Досрочные выборы губернатора в 33 регионе состоялись. Результаты действительны. Такое решение единогласно приняла избирательная комиссия Владимирской области. Было озвучено фильное

Досрочные выборы губернатора в 33 регионе состоялись. Результаты действительны. Такое решение единогласно приняла избирательная комиссия Владимирской области. Было озвучено фильное количество голосов за каждого кандидата. Итак Александр Авдеев набрал 265 125 голосов, Антона Сидорко поддержали 20 682 избирателя, Сергей Корнишов набрал 10 599 голосов, Сергей Бирюков – 7 782, а Александр Субботин – 6 356