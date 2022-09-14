Привить животное от бешенства в Москве можно бесплатно.

Привить животное от бешенства в Москве можно бесплатно.В Москве можно без проблем привить питомца от бешенства, ведь передвижные ветеринарные пункты во время прививочной кампании дежурят возле собачьих площадок и других удобных для горожан местах. Этой осенью в столице заработают свыше 360 временных прививочных пунктов.Тем, кто держит в доме животных, стоит помнить, что бешенство является смертельным инфекционным заболеванием, которым могут заболеть не только питомцы, но и люди. Лекарства от этой болезни нет. Спасти от нее может только профилактическая вакцинация. При укусе бешеного животного человеку назначается серия неотложных прививок.Обязательно нужно вакцинировать кошек, собак, енотов, хорьков – даже тех питомцев, кто постоянно находится в квартире. Таковы рекомендации ветеринаров. Они также советуют за две недели до вакцинации провести питомцу профилактику против гельминтов."Профилактике [бешенства] в городе уделяется огромное внимание. Вакцинация домашних животных — самый надежный способ предотвратить распространение этой болезни", – отметили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.Вакцинация осуществляется бесплатно. Чтобы найти ближайший передвижной ветеринарный пункт, необходимо перейти на сайт . Также привиться бесплатно можно в любой государственной ветеринарной клинике. А еще можно вызывать на дом специалиста, но в этом случае придется оплатить выезд ветеринара.Узнать подробности о вакцинации и других услугах в государственных ветеринарных клиниках можно, позвонив по телефону: +7 495 612-04-25. Операторы контакт-центра работают круглосуточно.Кстати, в Москве работают 26 государственных ветеринарных клиник. Предварительная запись на прием осуществляется на сайте . Также это можно сделать в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону контакт-центра, указанному выше.Напомним, до середины августа в Москве работали мобильные пункты груминга и ветеринарии, в которых жители могли бесплатно отдать домашнее животное на стрижку, проконсультироваться со специалистами насчет содержания и кормления питомцев. Подробнее о таких пунктах ранее "Дни.ру".