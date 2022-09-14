Преступление произошло в августе на Добросельской улице во Владимире. Злоумышленник снял с припаркованного автомобиля «Фольксваген» две фары, стоимостью около тридцати тысяч рублей.

Преступление произошло в августе на Добросельской улице во Владимире. Злоумышленник снял с припаркованного автомобиля «Фольксваген» две фары, стоимостью около тридцати тысяч рублей, - сообщает УМВД по Владимирской области. Грабитель попал на камеру видеонаблюдения.По подозрению в краже был задержан 28-летний парень. Вину молодой человек признал. Он рассказал, что отдал фары на хранение знакомому, который не знал о преступлении. Имущество вернули владельцу. В отношении обвиняемого заведено уголовное дело. С него взята подписка о невыезде.