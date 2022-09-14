Самыми популярными направлениями минувшим летом стали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.

Самыми популярными направлениями минувшим летом стали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.В связи с изменившейся политической ситуацией в мире всебольше россиян отдают предпочтение внутреннему туризму. Безусловна, наша странабогата местами отдыха на любой вкус и кошелек. В огромной по площади Россиилюбой желающий может посетить как пляжи, так и горнолыжные спуски, посмотретькак исторические памятники, так и современные дизайнерские творения.Самыми популярными направлениями для туризма у россиянминувшим летом стали города Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород. Об этомсообщает РБК со ссылкой на исследование маркетплейса "Авито".Эксперты цифровой платформы составили рейтинг на основе динамики спроса напосуточную аренду недвижимости.Так, Северная столица России заняла первое место. Спрос накраткосрочную аренду жилья в Санкт-Петербурге вырос на 3,7 раза, еслисравнивать с аналогичным периодом прошлого года.Положительная динамика наблюдалась прошлым летом и в Сочи.По сравнению с периодом 2021 года спрос в городе-курорте вырос примерно в 2,5раза.Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород. Там посуточноежилье летом текущего года снимали в два раза чаще, чем летом прошлого года.Далее следуют Тула и Томск – в этих городах динамика составила 74,2% и 60,5%,соответственно.