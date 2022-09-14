С начала года во Владимирской области более 19 тысяч семей с детьми получили финансовую помощь по...

С начала года во Владимирской области более 19 тысяч семей с детьми получили финансовую помощь по нацпроекту «Демография».За 8 месяцев 2022 года в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в регионе социальные выплаты получили более 19,2 тыс. семей с детьми. На эти цели направлено 1 млрд 573,9 млн рублей, сообщает Департамент социальной защиты населения Владимирской области.В зависимости от очерёдности рождения малыша родителям предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 13097 рублей:– на первого ребёнка – при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, или 29434 рублей на человека (эту выплату получила 11081 семья);– на третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет – при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения области, или 27141 рублей на человека (этой мерой поддержки уже воспользовались 8080 семей).Кроме того, в рамках проекта учреждениями здравоохранения выдано 687 направлений на выполнение экстракорпорального оплодотворения семьям, испытывающим трудности с рождением детей. С января по сентябрь проведено 482 цикла ЭКО, рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Фото: pxfuel.com