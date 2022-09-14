В этот день православная церковь чтит память христианского подвижника Симеона Столпника.

В этот день православная церковь чтит память христианского подвижника Симеона Столпника.ИсторияСвятой запомнился как автор подвижничества, которое прозвали столпничеством. Он смастерил каменный четырехметровый столп, установил на него колею, а затем обнес стеной. Именно оттуда Симеон, если верить преданиям и житиям святых, читал проповеди для паломников. Преподобный получил широкую известность как духовный наставник. Его слово имело вес настолько, что правители отправляли ему письма с просьбой о советах.Традиции14 сентября считается началом бабьего лета. Наши предки судили по этому дню, какой будет предстоящая осень. Если устоялась хорошая погода, то предстоящий сезон будет таким же. А если же в Семин день похолодало, то тепла осенью ждать не стоит.Народные приметыНарод наблюдал за явлениями природы, по которым судил, какая погода ждет в ближайшем будущем. Раннюю зиму сулили улетающие на юг гуси, если же их полет низок, то вскоре выпадет первый снег. Южный ветер подул – зима будет теплой, но дождливой, а низко опустившиеся еловые ветки – к первым заморозкам.Что нельзя делать 14 сентябряЗапрещено выбрасывать остатки еды, лучше накормить ими скот;Избегайте любых конфликтов, иначе накликаете проблем, которые будут сопровождать весь год. Любые обиды и плохие мысли лучше позабыть;Уборка в доме не разрешается – есть риск вымести удачу и счастье из дома;Дальний путь лучше отложить на следующий день, иначе дорога будет тяжелой;Девушкам нельзя в этот день посещать лес, в противном случае встречи с Лешим не избежать.